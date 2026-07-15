Haberler

Ankara'dan kısa kısa

Ankara'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bal hasadına başlanırken, Beypazarı'nda 20 dönüm ekili alan yandı ve iki hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bal hasadına başlandı.

Sobran Mahallesi'nde arıcılık yapan Cevat Dibekli, AA muhabirine, 10 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Arıcılıktan zevk aldığım için sürekli araştırma yaparak bilgilerimi artırdım. Kaliteli damızlık ırklar ile ürettiğim arılar hem üretimi artırdı hem de arıların saldırganlık eğilimi çok düştü." diye konuştu.

Bölgemizde verim düştüğü için yeni ırklar ve yeni teknolojiyle arıcılık üretimine devam edeceğini belirten Dibekli, kendisine yardımcı olan eşi ve iki oğluna teşekkür etti.

Beypazarı'nda ekili alanda yangın çıktı

Uruş Mahallesi'nde çıkan yangında 20 dönümü ekili alan zarar gördü.

Mahalle muhtarı Murat Uz, ekiplerin yanı sıra mahalle halkıyla alevlere müdahale ettiklerini belirterek, 20 dönüm buğday tarlasının yandığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapıldı.

Beypazarı'nda hava ambulansı hastalar için havalandı

Beypazarı ilçesine Nallıhan'dan getirilen iki hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Nallıhan ilçesinde iniş pisti bulunmadığı için Nallıhan Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapılan hastalar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne taşıt ambulansla getiriliyor. Burada hava ambulansına teslim edilenler daha sonra Ankara sevk ediliyor.

Bu kapsamda, hasta A.Ç. ile isminin yayımlanmasını istemeyen diğer bir hasta, Nallıhan'dan Beypazarı ilçesine getirildi. Burada hava ambulansına alınan iki hasta, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Taner Demir
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı