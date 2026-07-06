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Nallıhan'da mahalleye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen bir ayı, sokaklarda rahatça gezindikten sonra kimseye zarar vermeden ormanlık alana döndü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği tahmin edilen bir ayı, sokaklarda gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Aydın Sokak'ta, Nallıhan Devlet Hastanesi'nin arka kısmında meydana geldi.

Çevredeki dut ağaçlarının bulunduğu alana gelen ve aç olduğu tahmin edilen ayı, sokakta bir süre rahatça gezindi.

Çevrede kimsenin olmadığı anlarda sokakta tur atan ayı, kimseye zarar vermeden ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yeniden ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

Ayının mahalledeki o anları, evlerinin penceresinden durumu fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: AA / Taner Demir
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