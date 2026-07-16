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Üsküdarlı Halvetî Şeyhi Nalçacı Halil Efendi'ye İlâhîler Gün Yüzüne Çıkarıldı

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Munzur Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlyas Kayaokay, Üsküdarlı Halveti şeyhi Nalçacı Halil Efendi'ye ait 7 ilahiyi tespit ederek ilk kez toplu halde bilim dünyasına kazandırdı. Şiirler, şahsi kütüphanedeki tarihi bir mecmuada bulundu.

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, Üsküdarlı Halveti şeyhi Nalçacı Halil Efendi'ye ait olduğu belirlenen yedi ilahiyi gün yüzüne çıkardı. Bugüne kadar yalnızca iki beyti bilinen mutasavvıf şairin şiirleri ilk kez toplu olarak ilim dünyasına kazandırıldı.

Osmanlı tasavvuf ve edebiyat tarihi açısından önemli bir keşfe imza atıldı. Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, Üsküdarlı Halveti şeyhi Nalçacı Halil Efendi'ye ait olduğu belirlenen yedi ilahiyi tespit ederek bilim dünyasına kazandırdı. Bugüne kadar yalnızca biyografik kaynaklarda şiir söyleyen bir mutasavvıf olarak anılan ve eserlerinden sadece iki beyti bilinen Nalçacı Halil Efendi'nin şiirleri ilk kez toplu şekilde ortaya çıkarıldı.

Keşif, Doç. Dr. İlyas Kayaokay'ın şahsi kütüphanesinde bulunan ve bir sahaftan temin ettiği tarihi bir ilahiyyat mecmuası üzerinde yaptığı incelemeler sırasında gerçekleştirildi. Halveti geleneğine mensup mutasavvıf şairlerin eserlerini içeren mecmuada yer alan 130 şiir arasında bulunan yedi ilahinin Nalçacı Halil Efendi'ye ait olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Kayaokay'ın tespit ettiği yazma mecmuada "Halili" mahlasıyla kayıtlı bulunan yedi ilahinin, kaynaklarda yer alan iki beyitle karşılaştırıldığı ve aynı şaire ait olduğunun ortaya konulduğu kaydedildi. Böylece daha önce yalnızca iki beyti bilinen mutasavvıf şairin edebi mirası ilk kez kapsamlı biçimde gün yüzüne çıkarılmış oldu.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer unsur ise şiirlerin resmi bir arşiv ya da kütüphanede değil, araştırmacının şahsi kütüphanesinde bulunan tarihi bir yazma eser içerisinde tespit edilmesi oldu. Harap durumda olduğu belirtilen ilahiyyat mecmuasının, Halveti geleneğine mensup 19 mutasavvıf şaire ait toplam 130 manzumeyi içerdiği bildirildi.

Yeni tespit edilen şiirler, Doç. Dr. İlyas Kayaokay tarafından hazırlanan "Üsküdar'da Bir Halveti Şeyhi: Nalçacı Halil Efendi ve Yeni Bulunan İlahileri" başlıklı makaleyle Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı. Makalede Nalçacı Halil Efendi'nin hayatı tarihi kaynaklar ışığında yeniden değerlendirilirken, yazma mecmuanın özellikleri tanıtıldı, şiirlerin vezin ve muhteva incelemeleri yapıldı, metinler Latin harflerine aktarıldı ve yazmanın tıpkıbasımları araştırmacıların erişimine sunuldu.

Kaynak: ANKA
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