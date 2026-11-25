Nairobi'deki yapay zeka medya eğitimi Çin-Afrika işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapay zeka konulu medya eğitim programının açılış töreni 24 Kasım 2026'da gerçekleşti. Salı günü başlayan iki günlük program, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesini ve Çin-Afrika medya işbirliğinin derinleştirilmesini amaçlıyor.
NAİROBİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen yapay zeka konulu medya eğitim programının açılış töreni, 24 Kasım 2026.
Salı günü başlayan iki günlük eğitim programı, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi ve Çin- Afrika medya işbirliğinin derinleştirilmesini amaçlıyor. (Fotoğraf: Liu Jiaqi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua