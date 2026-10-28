Nairobi'de çöken binanın enkazında Mavi Gök Kurtarma Ekibi iki yaşam sinyali aldı

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NAİROBİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Çinli insani yardım ve afet arama-kurtarma kuruluşu Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken çok katlı binanın enkazında yaşam belirtisi tespit etti. Bu gelişme, hayatta kalan kişilere ulaşma umutlarını artırdı.

Kenya Kızılhaçı'nın acil durum operasyonlarından sorumlu yöneticisi ve sahadaki çalışmalardan sorumlu yetkilisi Anthony Muchiri salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çinli ekibin beton bloklar ve demir yığınlarının derinliklerinden iki ayrı yaşam sinyali aldığını söyledi.

Muchiri, "Kurtarma ekipleri, Çin'den getirilen özel ekipmanlar sayesinde geniş alanlarda enkaz kaldırma yöntemi yerine arama çalışmalarını doğrudan tespit edilen noktalarda yoğunlaştırdı" dedi.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi, yüksek hassasiyetli enkaz altı canlı tespit radarları, sismik-akustik sensörler ve yılan kameralar dahil olmak üzere gelişmiş ekipmanlarla birlikte pazartesi günü olay yerine ulaşmıştı.

Kenya Kızılhaçı salı akşamı itibarıyla 20 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi.

Olay, cuma günü Nairobi'nin yoğun nüfuslu ticaret bölgelerinden Eastleigh'de meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua