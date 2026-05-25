Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 24'e çıktı; su kesintisi sonlandırıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa'nın suyunu sağlayan Naip Barajı'nda kuraklıkla yüzde 1'in altına düşen doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 24'e çıktı. Su seviyesinin artmasıyla ilçede uygulanan planlı su kesintileri sonlandırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinin suyunu karşılayan ve yüzde 1'in altına düşerek ölü seviyeye gelen Naip Barajı'nda son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 24'e yükseldi. Su seviyesinin artmasıyla birlikte ilçede yapılan planlı su kesintisi sonlandırıldı.

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Ocak ayında su seviyesinin yüzde 1'in altına düşüp ölü seviyeye gelen barajda ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Kış aylarındaki yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 24 seviyesine ulaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (TESKİ) yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Süleymanpaşa ilçesindeki tüm mahallelerde uygulanan kısmi, planlı su kesintilerinin sona erdiği duyuruldu. Açıklamada, "Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyun tasarruflu kullanımına özen gösteren, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına tasarruf bilincinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
