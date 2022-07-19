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Nahda Hareketi Lideri el-Gannuşi

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Mahkeme binasından ve güvenlik güçlerinden detaylar Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin mahkemeye gelişi Gannuşi destekçilerinin mahkeme binası önünde gösteri düzenlemesi Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması TUNUS - Tunus'ta, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, kamuoyunda...

Mahkeme binasından ve güvenlik güçlerinden detaylar

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin mahkemeye gelişi

Gannuşi destekçilerinin mahkeme binası önünde gösteri düzenlemesi

Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması TUNUS - Tunus'ta, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, kamuoyunda Nema Derneği Davası (Kara para aklama suçlaması) olarak bilinen soruşturması kapsamında başkent Tunus'taki mahkeme binasına geldi.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

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