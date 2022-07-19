Nahda Hareketi Lideri el-Gannuşi Mahkeme binasından ve güvenlik güçlerinden detaylar Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin mahkemeye gelişi Gannuşi destekçilerinin mahkeme binası önünde gösteri düzenlemesi Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması TUNUS - Tunus'ta, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, kamuoyunda... Mahkeme binasından ve güvenlik güçlerinden detaylar Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin mahkemeye gelişi Gannuşi destekçilerinin mahkeme binası önünde gösteri düzenlemesi Göstericilerin pankart ve dövizler taşıması TUNUS - Tunus'ta, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, kamuoyunda Nema Derneği Davası (Kara para aklama suçlaması) olarak bilinen soruşturması kapsamında başkent Tunus'taki mahkeme binasına geldi. AA / Arbi Mahjoubi - Güncel Tunus Güncel Haberler

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