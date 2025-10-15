Nahda Hareketi, Beliyd Suikastı Davasında Mahkeme Kararlarını Masumiyet Kanıtı Olarak Değerlendirdi

Tunus'taki Nahda Hareketi, sol görüşlü siyasetçi Şukri Beliyd'in 2013'teki suikasti davasında verilen mahkeme kararlarının, 12 yılı aşkın süredir suçlamalara maruz kalan hareketin "masumiyetinin kanıtı" olduğunu belirtti.

Tunus'ta dün Beliyd'in 2013'teki suikastine karıştıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklara ilişkin mahkeme kararları onaylanarak, bazı sanıklar hakkında verilen idam ve müebbet hapis cezalarının kesinleşmesinin ardından Nahda Hareketi açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nahda Hareketi ve hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'ye karşı 12 yıldan uzun süredir devam eden asılsız ve haksız suçlamaların ardından verilen kararlar, masum olduklarının kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Nihai hüküm listesinde hareketin herhangi bir üyesine yönelik doğrudan ya da dolaylı bir suçlama bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, davanın "hareketi suçlu göstermek, itibarını zedelemek ve kamuoyunu ona karşı kışkırtmak amacıyla bazı tasfiyeci güçler tarafından kullanıldığı" savunuldu.

Tunus'un sol siyasi hareketinin önemli isimlerinden olan Şukri Beliyd, 6 Şubat 2013'te Tunus'un başkentindeki Menzah semtinde evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

Beliyd'in öldürülmesi, ülkede geniş çaplı protestolara yol açarken, hükümet olayı "tüm Tunus'u hedef alan bir siyasi suikast" şeklinde nitelendirmişti.

Beliyd, gençlik yıllarından itibaren sendikal ve öğrenci hareketlerinde aktif olmuş, 2011 devrimi sonrası kurduğu Demokrat Yurtseverler Partisi aracılığıyla siyasi mücadelesini sürdürmüştü.

Beliyd suikastına ilişkin ilk derece mahkemesi 27 Mart 2024'te 4 sanığa idam, 2 sanığa müebbet, 5 sanığa beraat ve diğerlerine 2 ila 100 yıl arasında değişen cezalar vermişti.

Tunus'un resmi haber ajansının (TAP) dün yayınlanan haberine göre, Tunus İstinaf Mahkemesi, 27 Mart 2024'te verilen kararları değerlendirerek, idam ve ağır hapis cezalarının büyük ölçüde doğru olduğuna hükmetmişti.

Toplam 23 sanığın yargılandığı davada, Ensar eş-Şeria Örgütünün güvenlik sorumlusu Muhammed el-Akkari hakkında idam ve 120 yıl hapis, örgütün askeri sorumlusu Muhammed el-Avadi hakkında idam ve 105 yıl hapis, sanıklardan İzzeddin Abdullavi hakkında ise idam ve 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanıklardan Muhammed Ali Demk hakkında müebbet hapis, Muhammed Emin el-Kasimi hakkında müebbet ve 20 yıl hapis, Abdurrauf et-Talbi hakkında da müebbet ve 18 yıl hapis kararına hükmedilmişti.

Bazı sanıkların cezalarının ise hafifletildiği ifade edilirken, Riyad el-Vurtani'nin cezasının 20 yıl hapisten 10 yıla düşürüldüğü ve Ahmed el-Maliki'nin 37 yıl hapisle cezalandırıldığı bilgisi aktarılmıştı.

Mahkemenin 10 sanık hakkında ise 4 ila 30 yıl arası hapis cezası verdiği ve 4 sanığın beraat ettirildiği ifade edilmişti.