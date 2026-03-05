Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.
İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.
Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.
Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov