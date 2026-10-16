Nahala Derneği, Gazze sınırında 700'den fazla İsraillinin yerleşim kurduğunu duyurdu

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Filistinlilerin sürgün edilmesini ve topraklarının gasbedilmesini savunan Nahala Derneği, gece yarısı Gazze Şeridi sınırında yeni yasa dışı yerleşim kurdu.

Nahala isimli siyonist örgütün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Siz uyurken, bu gece Gazze kentine bakan yeni bir yerleşim kurduk." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden 700'ün üzerinde İsrailli, gece saatlerinde Gazze Şeridi'ni çevreleyen beton blokların İsrail tarafında konteynerlerden oluşan yeni bir yasa dışı yerleşim yeri inşa etti.

Nahala Derneği, İsrail ordusunun 3 yılı aşkın süredir yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin gasbedilmesi amacıyla "Gazze Öncüleri" adıyla kurulan grubun, söz konusu yerleşime yerleşeceğini açıkladı.

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetten uluslararası toplumdan gelen baskılara direnmesini isteyen örgüt, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni yasa dışı yerleşimlerin önünü açması için Tel Aviv yönetimine çağrıda bulundu.

Örgütün açıklamasında, "Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve düşmana net bir yenilgi hissini ancak toprakların ele geçirilmesi ve yerleşime açılması verecektir." ifadesine yer verildi.

2005 yılında kurulan Nahala hareketi, "Büyük İsrail" iddialarına dayanarak işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini savunuyor; siyasi çözüm arayışlarına ve Filistin halkının toprakları üzerindeki varlığına ise karşı çıkıyor.

Filistinlilerin topraklarından sürülmesini isteyen örgüt, yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle sık sık Gazze sınırında provokatif eylemler düzenliyor.

İsrail hükümeti ile yakın ilişkileri bulunan örgütün başında ise 73 yaşındaki Yahudi milliyetçisi Daniella Weiss bulunuyor.

Weiss'ın Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını desteklediği ve zemin hazırladığı gerekçesiyle İngiltere ve Kanada'nın yaptırım listesinde yer aldığı biliniyor.

Kaynak: AA