Naftali Bennett'ten Suriye'ye Yönelik Saldırıların Artırılması Çağrısı

İsrail'de muhalefet sıralarındaki eski Başbakan Naftali Bennett, hükümete Suriye'ye yönelik saldırıları şiddetlendirme çağrısı yaptı.

Bennett, X hesabından yaptığı paylaşımda, Süveyda'da çıkan olaylar nedeniyle İsrail ordusunun sembolik saldırıları bırakıp derhal harekete geçmesi gerektiğini savundu.

İsrail'deki Dürzilerin kendileriyle omuz omuza savaştığını iddia eden Bennett, Suriye yönetimine bağlı askeri unsurların Süveyda'da Dürzi toplumunu hedef aldığını öne sürdü.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları gerekçe göstererek Suriye'ye saldırılarına devam eden İsrail ordusu son olarak başkent Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemişti.

Süveyda'daki olaylar

Suriye'nin güney batısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezinde yer aldığı olaylar nedeniyle işgal altındaki Golan Tepeleri'ne bağlı Mecdel Şems bölgesindeki Dürziler de sınır hattında gün boyunca gösteri yaptı.

İsrail askerlerinin sınır çitlerini kapatarak bölgeye zırhlı araçlar takviye ettiği buna karşın bir grubun sınır hattını aşarak Suriye içine doğru ilerlediği görüntülere yansıdı.

Aynı şekilde, Golan Tepeleri'nde İsrail işgali altındaki Mecdel Şems bölgesinden dün bir grup Dürzi, Suriye içine doğru ilerlemiş ancak akşam saatlerinde geri dönmüştü.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.