Nadir görülen karaleylek Bartın'da kayda alındı

BARTIN'da, Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında bulunan karaleylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri (DKMP), av koruma faaliyetleri sırasında, derede beslenen karaleyleği fark etti. Ekipler Türkiye'de nadir olarak görülen karaleyleği cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre suda yiyecek arayan karaleylek, daha sonra gözden kayboldu.

Karaleyleğin Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi ve iç Anadolu'nun bazı bölgelerinde nadiren görüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı