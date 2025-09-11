Nadine Menendez, Rüşvet Davasından 4,5 Yıl Hapse Çarptırıldı

NEW ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında 4,5 yıl hapse çarptırıldı.

ABD'de Bölge Yargıcı Sidney H. Stein, rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezası alan Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez'e ilişkin kararını verdi.

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarından suçlu bulunan Nadine Menendez'in "olayların merkezinde" yer aldığını belirten Yargıç, eski senatörün eşini 4,5 yıl hapse çarptırdı.

Yargıç Stein, Menendez'in, hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldığını ifade ederek, sağlık sorunları nedeniyle teslim olması için 10 Temmuz 2026'ya kadar süre verdi.

Cezasının açıklanmasından önce söz alan Nadine Menendez ise eşi tarafından manipüle edildiğini savunarak, "Hayatımı ona teslim ettim ve beni bir kukla gibi oynattı. Onun artık benim kurtarıcım olmadığını biliyorum, sandığım kişi değilmiş." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından suçlu bulunmuştu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, 16 Temmuz 2024'te New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez, jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra 21 Ağustos 2024'te, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü pozisyonundan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu.

Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Bob Menendez'in hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yönelik F-16 satışının gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

71 Yaşındaki Menendez, 11 yıllık hapis cezası ile ABD tarihinde en uzun süre ceza alan eski bir senatör olarak kayıtlara geçmişti.

Eşi Nadine Menendez de suçlu bulunmuştu

Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez de hukuki sorunlarını çözme vaadiyle üç New Jerseyli iş insanından nakit para, altın külçeleri ve lüks bir arabayı rüşvet olarak kabul etmekle suçlanmıştı.

Savcılar, Nadine'nin, eşi Bob Menendez'in "suç ortağı" olduğu iddialarını dillendirmişti.

Nadine Menendez, eşiyle yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunmuştu.