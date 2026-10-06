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Nablus'un güneyindeki Akraba beldesinde İsraillilerin saldırısında 4 kişi yaralandı

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Nablus Akraba'da İsraillilerin saldırısında 4 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Amid, 23 yaşındaki Filistinlinin ayağından silahla yaralandığını, 3 kişinin darbedildiğini ve yaralananlar arasında AFP foto muhabiri Cafer Iştiyye'nin de olduğunu belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba beldesinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayının Nablus'taki ambulans ve acil yardım merkezi sorumlusu Ahmed Amid, Filistin'in resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Akraba'da 23 yaşındaki bir Filistinlinin ayağından silahla yaralandığını belirtti.

Amid, fanatik İsraillilerin ateş açması sonucu yaralanan kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

WAFA'nın haberinde ayrıca 3 Filistinlinin şiddetli şekilde darbedilerek yaralandığı, yaralananlar arasında Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Cafer Iştiyye'nin de bulunduğu belirtildi.

Haberde, saldırgan grubun Kızılay ekiplerinin çalışmalarını engellediği ve yaralılara ulaşmalarına izin vermediği kaydedildi.

Filistinliler için önemli tarımsal ve ekonomik dönemlerden biri olan zeytin hasadı sezonunda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Akraba beldesi ve Batı Şeria'nın diğer bölgelerindeki saldırıları arttı.

Kaynak: AA
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