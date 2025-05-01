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Nablus'ta Patlama: 1 İsrail Ask eri Ağır Yaralandı

Nablus'ta Patlama: 1 İsrail Ask eri Ağır Yaralandı
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde meydana gelen patlamada 'Efraim Tugayı'ndan bir yedek asker ağır yaralandı. Saldırının ardından alanda güvenlik önlemleri artırıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde meydana gelen patlamada 1 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Beyta kasabasına düzenlenen saldırı sırasında bir patlama meydana geldiği kaydedildi.

Patlamada "Efraim Tugayı"ndan 1 yedek askerin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için kasabanın güvenlik çemberine alındığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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