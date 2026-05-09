Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 kadını yaraladı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine saldırısında 2 kadının yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler, Nablus'un güneyinde Curiş köyü ile Akraba kasabası arasındaki Hac İsa Vadisi bölgesinde Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Curiş'teki saldırıda 35 yaşında hamile bir kadınla, 65 yaşında yaşlı bir kadının yaralandığı bilgisi geçildi.