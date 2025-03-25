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Nablus'ta Çatışmalar: İsrail Güçleri ile Filistinliler Arasında Gerilim Devam Ediyor

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Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda göz yaşartıcı gaz kullanıldı. İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ediyor.

NABLUS, 25 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusunda yer alan Balata Mülteci Kampı'nda İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında göz yaşartıcı gaz kapsülünü tekmelemeye çalışan bir Filistinli, 24 Mart 2025.

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ettiği 18 Mart'tan bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki kentlere ve mülteci kamplarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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