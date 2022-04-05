MYK Üyesi Çiftçi'den Başkan Ergün'e Ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çiftçi, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette konuşan MYK Üyesi İbrahim Çiftçi, "Manisa'da yaptığınız hizmetlerden gururluyuz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Bültenler / Güncel