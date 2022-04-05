MYK Üyesi Çiftçi'den Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler

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MYK Üyesi Çiftçi'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Bültenler - Güncel
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MYK Üyesi Çiftçi'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çiftçi ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

MANİSA (Bültenler) - Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çiftçi, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette konuşan MYK Üyesi İbrahim Çiftçi, "Manisa'da yaptığınız hizmetlerden gururluyuz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Bültenler / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, İbrahim Çiftçi, Manisa, Güncel, Haberler

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