Associated Press: Myanmar'da ordunun hava saldırısında 21 kişi öldü

Associated Press (AP) ajansı, Myanmar ordusunun bu hafta yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Bhamo köyüne düzenlediği hava saldırısında 21 kişinin öldüğünü öne sürdü.

AP'nin yerel basın ve isyancı gruplara dayandırdığı haberine göre, Myanmar ordusu perşembe öğleden sonra Kaçin eyaletine bağlı Bhamo köyüne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 21 kişi yaşamını yitirirken 28 kişi de yaralandı.

Saldırının yerinden edilmiş kişilerin sığındığı kampa düzenlendiği vurgulandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.