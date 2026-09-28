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Myanmar ordusunun Arakan'da hava saldırısında 33 kişinin öldüğü iddia edildi

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Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde Kyauktaw'da pazar yeri yakınına düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı öne sürüldü. Saldırıda aralarında satıcılar, alışveriş yapanlar ve yayaların bulunduğu belirtilirken can kaybının artabileceği ileri sürüldü.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde pazar yeri yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Bölgedeki kurtarma ekipleri, saldırının, eyaletin Kyauktaw bölgesinde yerel saatle öğle saatlerinde düzenlendiğini savundu.

Savaş uçağından pazar yeri yakınlarına 2 bomba bırakıldığı, saldırıda aralarında satıcılar, alışveriş yapanlar ve yayaların da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Saldırıda 36 kişinin yaralandığı ve can kaybının artabileceği ileri sürüldü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar başlamıştı.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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