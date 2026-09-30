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Myanmar'ın Tanintharyi bölgesindeki sellerde 1 kişi öldü, 24.089 kişi etkilendi

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Myanmar'ın Tanintharyi bölgesindeki sellerde 1 kişi öldü, 24.089 kişi etkilendi
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Myanmar'ın Tanintharyi bölgesindeki Launglon kasabasında pazartesi günü meydana gelen sellerde bir kişi öldü. Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı Sözcüsü, Dawei ilçesini etkileyen yağış ve ani seller nedeniyle şu ana kadar 24.089 kişinin etkilendiğini belirtti.

YANGON, 30 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Tanintharyi bölgesine bağlı Launglon kasabasında pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen sellerde bir kişi hayatını kaybetti.

Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı Sözcüsü salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Tanintharyi bölgesindeki Dawei ilçesini etkileyen şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle şu ana kadar 24.089 kişinin etkilendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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