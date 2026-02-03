Myanmar'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Myanmar'ın Magway Bölgesi'nde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yenangyaung kenti yakınında yer alıyor. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Magway Bölgesi'nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Hindistan basınındaki haberlere göre, Myanmar'daki deprem, çevre ülkelerde de hissedildi.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel