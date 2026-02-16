Haberler

Myanmar, ordusuna yönelik suç duyurusu sonrası Doğu Timor maslahatgüzarını sınır dışı ediyor

Myanmar'daki askeri yönetim, Doğu Timor'un ordusuna yönelik suç duyurusunu işleme alması nedeniyle Elisio do Rosario de Sousa'dan ülkeyi terk etmesini istedi. Bu durum, ASEAN ilkelerinin ihlali olarak değerlendiriliyor.

Myanmar'daki askeri yönetim, ülke ordusuna yönelik suç duyurusunu işleme aldığı gerekçesiyle Doğu Timor'un maslahatgüzarı Elisio do Rosario de Sousa'dan ülkeden ayrılmasını talep etti.

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, Myanmar Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Timor'un Myanmar'daki ihlalleri belgeleyen Chin İnsan Hakları Örgütünün (CHRO) Myanmar ordusunun üst düzey yetkilileri hakkında yaptığı suç duyurusunu kabul ettiği ve dosyayı incelemek üzere bir savcı görevlendirdiği hatırlatıldı.

Buna diplomatik kanallardan itiraz iletilmesine rağmen sürecin durdurulmadığı ifade edilen açıklamada, bu olayın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilkelerinin ihlali olduğu savunuldu.

Açıklamada, Doğu Timor'un Yangon Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Elisio do Rosario de Sousa'dan en geç 20 Şubat'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

