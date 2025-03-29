Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 1.002'ye Yükseldi
Myanmar'ın Yangon kentinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybetti, 2.376 kişi yaralandı. Çin'den gelen kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı ve uluslararası yardım çağrısı yapıldı.
YANGON, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentindeki Yangon Uluslararası Havalimanı'na varan Çinli kurtarma görevlileri, 29 Mart 2025.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinden yola çıkan kurtarma ekibi cumartesi günü erken saatlerde depremin vurduğu Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.
Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.
Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Haymhan Aung/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel