Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 1.002'ye Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'ın Yangon kentinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybetti, 2.376 kişi yaralandı. Çin'den gelen kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı ve uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

YANGON, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentindeki Yangon Uluslararası Havalimanı'na varan Çinli kurtarma görevlileri, 29 Mart 2025.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinden yola çıkan kurtarma ekibi cumartesi günü erken saatlerde depremin vurduğu Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.

Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Haymhan Aung/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.