Myanmar'da Tiyatro Ekibini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: En Az 12 Ölü
Magway bölgesinde meydana gelen feci kazada, 27 kişilik tiyatro ekibini taşıyan araç derin bir uçuruma düştü. Olayda en az 12 kişi hayatını kaybetti.
YANGON, 29 Ocak (Xinhua) -- Myanmar'ın Magway bölgesinde çarşamba gecesi yaklaşık 27 kişilik bir tiyatro ekibini taşıyan aracın derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar Tiyatro Derneği çarşamba gecesi sosyal medyada yaptığı açıklamayla kazayı duyurdu. Daha sonra olayın ayrıntılarını Xinhua'ya doğrulayan dernek yetkilileri, gece boyunca kurtarma ve yardım çalışmalarını koordine ettiklerini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel