Myanmar'da Sıtma Vakalarında Önemli Düşüş
Myanmar, 2023 yılının ocak ve ağustos ayları arasında 126.562 sıtma vakası tespit etti. Ülkede sıtma bulaşını 2030 yılına kadar ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda, son on yılda önemli ilerlemeler kaydedildi.
YANGON, 8 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'da bu yılın ocak ve ağustos ayları arasında toplam 126.562 sıtma vakasının tespit edilip tedavi edildiği bildirildi.
Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun cumartesi günkü haberine göre 2030 yılına kadar sıtma bulaşını ortadan kaldırmaya çalışan Myanmar, son on yılda bu yöndeki mücadele çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetti.
2012 ile 2021 yılları arasında Myanmar'da sıtma vakaları yüzde 88 azalırken, bundan kaynaklanan can kayıpları da yüzde 97 geriledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel