Myanmar'da Sıtma Vakalarında Önemli Düşüş

YANGON, 8 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'da bu yılın ocak ve ağustos ayları arasında toplam 126.562 sıtma vakasının tespit edilip tedavi edildiği bildirildi.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun cumartesi günkü haberine göre 2030 yılına kadar sıtma bulaşını ortadan kaldırmaya çalışan Myanmar, son on yılda bu yöndeki mücadele çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetti.

2012 ile 2021 yılları arasında Myanmar'da sıtma vakaları yüzde 88 azalırken, bundan kaynaklanan can kayıpları da yüzde 97 geriledi.