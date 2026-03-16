Myanmar Parlamentosu, 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez toplandı

Myanmar'da 2021'deki askeri darbe sonrası gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamento ilk kez toplandı.

Güvenlik güçleri, parlamentoya giden yolları kapattı, araçlarda arama yapıldı.

Parlamentonun alt kanadı, 373 sandalyeli Temsilciler Meclisinin üyeleri, 5 yıldan fazla süre sonra ilk defa bir araya geldi.

Parlamentonun 213 sandalyeli üst kanadı Senatonun çarşamba günü, 14 bölgesel meclisin de 20 Mart'ta toplanması bekleniyor.

Yeni parlamentonun ilk görevleri arasında meclis başkanları, devlet başkanı ve iki yardımcısının belirlenmesi yer alıyor.

Askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing'in devlet başkanlığını üstlenmesi bekleniyor.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'daki seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplamda 339 sandalye elde etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 Dünya Raporu'nda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu belirtiliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi, Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.