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Myanmar'da kasırgada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Myanmar'da kasırgada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Güncel Haberler

Myanmar'ın orta kesimini vuran kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Myanmar'ın orta kesimini vuran kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Ülkenin orta kesiminde 21 Nisan'da etkili olan şiddetli kasırgada 2 kişinin daha öldüğü bildirildi. 40 dakika civarında süren kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

128 kişinin yaralandığı kasırgada, 200'den fazla ev hasar gördü.

Diğer yandan, Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV televizyonundaki habere göre, ülkenin askeri lideri General Min Aung Hlaing, kasırgadan etkilenen köyleri ziyaret etti.

Myanmar'ın orta kesiminde 21 Nisan'da şiddetli kasırga çıkmış ve ilk belirlemelere göre 4'ü kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Myanmar Güncel Haberler

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