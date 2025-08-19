Myanmar'da Hava Saldırısı: 32 Ölü

Myanmar'ın doğusundaki Kayah bölgesinde ordunun düzenlediği hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre 2021'deki darbeyle yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu, ülkede sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Irrawady sitesinin haberine göre ordu, ülkenin doğusunda Kayah eyaletinin Mawchi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2'si çocuk 8'i kadın 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ordunun bu yıl Mawchi bölgesine şimdiye kadar en az 14 hava saldırısı düzenlediği tahmin ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyon kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.