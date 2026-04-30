Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin cezası af kapsamında indirildi

Myanmar'da yönetim, devrik lider Aung San Suu Çii'nin hapis cezasının, yeni çıkarılan af kapsamında kısaltıldığı bildirildi.

Buda'nın doğum ve ölüm günü dolayısıyla ilan edilen af kapsamında, Suu Çii'nin cezası altıda bir oranında indirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, indirimin Suu Çii'nin kalan cezasını da kapsadığını ancak kesin sürenin belirtilmediğini aktardı.

80 yaşındaki Suu Çii'nin, önceki indirimler dikkate alındığında, 13 yıldan fazla hapis cezasının kaldığı tahmin ediliyor.

Yerel basın, toplam 1519 mahkuma af verildiğini, ayrıca diğer mahkumların cezalarının da aynı oranda azaltıldığını duyurdu.

2022'de çeşitli suçlamalarla toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırılan Suu Çii'nin cezası, Ağustos 2023'te 27 yıla düşürülmüş, 17 Nisan'daki af kapsamında da dört yıldan fazla indirime gidilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.