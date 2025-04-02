Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Volkan Konak'ın mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi

Beylikdüzü'nde ruhsat için istenen bedel dudak uçuklattı

Myanmar'da Depremler Sonrası Cunta Yönetiminden Geçici Ateşkes İlanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler sonrası yardım çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla cunta yönetimi geçici ateşkes ilan etti. 28 Mart'ta gerçekleşen depremlerde can kaybı 2 bin 886'a yükseldi.

Myanmar'da 7,7 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yardım ve kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, geçici ateşkes ilan etti.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, cunta yönetimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde arama, kurtarma, yardım ve kalkınma çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla askeri yönetimin, 22 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiği kaydedildi.

Ateşkes kapsamında, silahlı gruplara cunta yönetiminin güvenlik güçlerine ve askeri üslerine saldırmama ve alanlarını genişletmek için organize olmama çağrısı yapıldı.

Öte yandan, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), depreme yönelik arama kurtarma ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla askeri yönetime 2 haftalık ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ile 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli hissedilmişti.

Depremlerdeki can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, yaralananların sayısı ise 4 bin 639'a çıkmıştı.

Ülkede büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.