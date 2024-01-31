Myanmar'da Çin Yeni Yılı Gösterileri İçin Provalar Yoğunlaşıyor
Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) yaklaşırken Myanmar'ın Yangon kentindeki ejderha ve aslan dansı grupları, Çin Yeni Yılı gösterileri için provalarını yoğunlaştırdı. Myanmar'daki Çin toplumu da bayram atmosferi kapsamında evlerini özenle süslüyor.
Video Format: 1920 x 1080 25.0fps MP4
ÇEKİM TARİHİ: 28 Ocak 2024
Gösterilerden ve provalardan çeşitli görüntüler
Çin Yeni Yılı ( Bahar Bayramı ) yaklaşırken Myanmar'ın Yangon kentindeki ejderha ve aslan dansı grupları, Çin Yeni Yılı gösterileri için provalarını yoğunlaştırdı.
Bu canlı ve geleneksel performanslar, Myanmar'ın büyük kentlerindeki Bahar Bayramı kutlamalarının ayrılmaz bir parçası.
Myanmar'daki Çin toplumu da bayram atmosferi kapsamında uğur getirdiğine inanılan kırmızı kağıt oymalar, canlı çiçekler, parlak kırmızı fenerler ve süslü Çin beyitlerini kullanarak özenle evlerini süslüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)