Myanmar'da Çatışmalar Gokteik Köprüsü'ne Zarar Verdi

Myanmar'da askeri yönetime bağlı ordu ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, 125 yıllık Gokteik Köprüsü'nün hasar aldığı ve bir kısmının yıkıldığı belirtildi.

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, kuzey Shan eyaletinde ordu ile darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) arasında çatışma çıktı.

Çatışmada mayın patlaması sonucu hasar alan Gokteik Köprüsü'nün bir kısmı yıkıldı.

Askeri Yönetim Sözcüsü Zaw Min Tun, yayımladığı videolu mesajda, tarihi Gokteik Köprüsü'nün "mayın patlaması sonucu (kısmen) yıkılmasından" TNLA'yı sorumlu tuttu.

Ülke basınında yer alan haberlerde ise TNLA'nın bu suçlamayı reddederek, patlamadan askeri yönetimi suçladığı ifade edildi.

Myanmar'daki 300 metre uzunluğunda, 102 metre yükseklikteki 125 yıllık Gokteik Köprüsü, eski İngiliz kolonisi döneminde açılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Seçim komisyonu, 18 Ağustos'ta, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağı duyurulmuştu.