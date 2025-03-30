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Myanmar'da Büyük Deprem, Mandalay Üniversitesi'nde Yangın Çıkardı

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Myanmar'da meydana gelen büyük deprem, Mandalay Üniversitesi'nin ana binasının çökmesine yol açtı. Yangın nedeniyle 2024-2025 akademik yılına ait yeterlilik sınavı cevap kağıtları yok oldu. Çeşitli bölgelerden binlerce öğrencinin evrakları etkilenirken, resmi açıklama yapıldı.

YANGON, 30 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da cuma günü meydana gelen büyük deprem Mandalay Üniversitesi'nin ana binasının çökmesine neden oldu.

Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre çöken binada çıkan yangın nedeniyle üniversiteye değerlendirilmek üzere gönderilen 2024-2025 akademik yılı yeterlilik sınavı cevap kağıtları yok oldu.

Yanan evrak arasında Mandalay bölgesinden 46,944 öğrencinin 280,940, Sagaing bölgesinden 7,311 öğrencinin 43,827 ve Kachin eyaletinden 8,699 öğrencinin 52,189 cevap kağıdı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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