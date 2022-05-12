PİYANİST FAZIL SAY, BABASI AHMET SAY İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE PİYANO ÇALDI

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Ankara'da vefat eden Fazıl Say'ın babası Ahmet Say için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi.

Fazıl Say, törende piyanoda " Babam Ahmet Say" adlı eseri çaldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel