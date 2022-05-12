PİYANİST FAZIL SAY, BABASI AHMET SAY İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE PİYANO ÇALDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da vefat eden Fazıl Say'ın babası Ahmet Say için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi.
ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Ankara'da vefat eden Fazıl Say'ın babası Ahmet Say için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi.
Fazıl Say, törende piyanoda " Babam Ahmet Say" adlı eseri çaldı.
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