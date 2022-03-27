"Müzikhaller" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

"Müzikhaller" adlı müzikal, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen festivalde sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen gösterime, eşi Pervin Ersoy ile katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün çok daha geniş kapsamlı kutlandığını söyledi.

İki gün süren Dünya Tiyatro Günü Festivali'nde çok sayıda oyun sahnelendiğine işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Özel tiyatrolarla Devlet Tiyatroları ortak bir çalışma yaptı ve 26-27 Mart'ta 199 temsille Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. 86 oyun özel tiyatrolardan, 29 oyun Devlet Tiyatrolarından, 20 oyun da minikler için. Toplam 135 oyunla kutluyoruz bu sene. Özellikle de bundan sonraki yıllarda artık sadece 27 Mart'ta değil daha geniş kapsamlı 81 vilayete yayılmış şekilde kutlamak istiyoruz."

Ersoy, "Müzikhaller" oyununa da değinerek, Türkiye'de daha önce sahnelenmiş müzikallerin seçkin müzikleriyle danslarınınmüzikal eserde yer aldığına dikkati çekti.

Uluslararası bildiri okundu

Gösterim öncesi, ABD'li tiyatro ve opera yönetmeni Peter Sellars'ın kaleme aldığı 27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi okundu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Türk müzikallerindeki şarkılardan derlenen bir seçkiyi yeniden çalıp, seslendirip izleyicilerle buluşturduğu oyun yaklaşık 1 saat sürdü.

Yönetmenliğini Can Şıkyıldız'ın, süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ile Elif Erdal'ın üstlendiği oyunda, Nazlı Uğurtaş, Rojhat Özsoy, Zeynep Kızıltan, Meriç Akay ve Ebru Kaymakçı sahne aldı.

Orkestranın da eşlik ettiği oyunu, Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile çok sayıda tiyatrosever izledi.