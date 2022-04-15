Müzik dünyasının iki devi bir araya geldi

ULUSLARARASI Söz Yazarları ve Bestekarlar Konfederasyonu (CISAC) tarafından üyelikten ihraç edilen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (Msg) yeniden CISAC 'a alınmak için güçlerini birleştirdi. İki meslek birliği, her konuda birlikte hareket etme kararı alarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende işbirliği protokolü imzaladı.

10 YILLIK ANLAŞMAZLIK SONA ERDİ

Türkiye'nin en büyük musiki eser sahipleri birliği olan MESAM ve Msg, yaklaşık 10 yıldır fikir birliği çatışması yaşıyordu. İki kurum arasında yaşanan anlaşmazlıklar Recep Ergül'ün MESAM Başkanlığına, Ferhat Göçer'in ise MSG Başkanlığına seçilmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

25 BİNDEN FAZLA ÜYELERİ VAR

Protokol ile her iki meslek birliği dağıtım, dokümantasyon, veritaban eşleşmesinin yanı sıra, telif lisanslamasını birlikte yapacak ve tek meslek birliği gibi hareket edecek. Böylelikle musiki eser sahiplerinin hakları daha iyi korunacak. Üyelikten men edilen iki meslek birliğin birlikte hareket etmesini CİSAC'a yeniden üyeliğin kabulü için büyük bir adım olarak görülüyor.