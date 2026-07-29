"Müzede Sahne" 10. yılında "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla sanatseverlerle buluşacak

Sakıp Sabancı Müzesinin, Sabancı Vakfının desteğiyle düzenlediği "Müzede Sahne" etkinliği, bu yıl 10. yaşını "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla 27-30 Ağustos'ta kutlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimlerini bir araya getiren programıyla izleyicileri ağırlayacak.

Bu yıl "Oyunlarla Dönüşüm" teması etrafında hazırlanan program, Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden "Yoko Ono: İçses ve İçyapı" sergisiyle de etkileşim kuracak. Müzenin bahçesi ile farklı mekanlarına yayılacak etkinlik kapsamında ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Programda, Onur Ünsal "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri", koreograf Begüm Erciyas ise "Letters from Attica" (Attika'dan Mektuplar) başlıklı performanslarını sunacak.

Disiplinlerarası üretimler de etkinlik programında yer alacak.

Kaynak: AA