İBB Şehir Tiyatroları'nda 6 yeni oyun okuması

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) tarafından 2025-2026 sezonu boyunca sürdürülen Oyun Yazım Atölyesi kapsamında geliştirilen 6 yeni oyun, 21-23 Mayıs tarihlerinde oyun okumalarıyla seyirciyle buluşacak.

Müze Gazhane Meydan Sahne'de yapılacak program kapsamında ayrıca çağdaş tiyatro yazarlığı ve yönetmenliği üzerine 3 panel düzenlenecek.

Etkinliklerin açılış günü olan 21 Mayıs'ta "Şehir Tiyatroları Oyun Yazarlığını Neden Destekliyor?" başlıklı panel, programın ikinci gününde "Sahnede 'Çağdaş Dil' Dendiğinde Ne Anlıyoruz?", üçüncü gününde ise "Yönetmenler Günümüzde Nasıl Metinler Arıyor?" başlıklı paneller yapılacak.

Şehir Tiyatroları oyuncuları ve yönetmenlerinin katılımıyla düzenlenecek oyun okumalarıyla çağdaş tiyatro yazımına alan açılması, yeni yazarların metinlerinin tiyatro prodüktörleri, yönetmenler, sanatçılar ve seyirciyle buluşturulması amaçlanıyor.

Programla ayrıca farklı dramaturjik arayışların görünürlük kazanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
