Adana'da 62 kez müebbete çarptırılan müteahhit, mahkeme heyetine hakaretten hakim karşısında

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada 62 kez müebbet ve 865 yıl hapisle cezalandırılan müteahhit Hasan Alpargün'ün, duruşmada mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Alpargün, başka suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Bazı tanıklar ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen avukatlardan S.N, davaya konu olan 10 Temmuz 2025'te yapılan duruşmaya katıldığını belirterek, "Mahkeme heyeti, taraf avukatları, müştekiler ve sanığın beyanını dinledikten sonra kararını tefhim etti. Bu sırada Hasan Alpargün mahkeme heyetine yönelik küfretti." dedi.

S.Y. ise Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davanın tüm celselerini takip ettiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Mahkeme heyeti, beyanların tamamlanmasının ardından SEGBİS kaydını kapattı. Fakat mikrofonlar açık bulunuyordu. Mahkeme heyeti ara kararlarını yazdırdığı sırada Hasan Alpargün heyete yönelik küfretti. Biz katılan vekilleri olarak bu duruma tepki gösterdik."

"O sözleri avukatıma yönelik kullandım"

Alpargün ise savunmasında heyete küfretmediğini öne sürerek, "Bana iftira atılıyor. Mahkeme heyetiyle bir problemim yoktur. Heyete küfretmedim. O sözleri avukatıma yönelik kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." beyanında bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Talebi kabul eden hakim, Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Yeniden yargılamada cezası değişmemişti

Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı.