Mut'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Mut'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı; ardından karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Bozkurt yönetimindeki 33 KOS 50 plakalı tır, Yapıntı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar Belen idaresindeki 33 UV 689 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hafize Belen yaralandı.
Belen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.