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Mut'ta Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

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Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçede bu yıl 62. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi. Festivalde açılış, etkinlikler ve sanatçıların sahne alacağı belirtildi.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçede bu yıl 62. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Orhan, bir lokantada düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında, etkinlikle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Çınaraltı Parkı'nda açılışı yapılacak festivalde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Orhan, bazı sanatçıların da programda sahne alacağını söyledi.

Orhan, 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek festival kapsamında çeşitli yarışmaların düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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