Mut'ta iki otomobil çarpıştı, ağır yaralı kişi Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Mut'ta iki otomobil çarpıştı, ağır yaralı kişi Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Karaman kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 42 EB 444 plakalı otomobil ile R.Ç'nin kullandığı 70 ABB 560 plakalı otomobil Mut- Karaman kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ö.B.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA