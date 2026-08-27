Mut'ta Köprü Hasarı Nedeniyle Tadilata Alındı
Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında hasar gören köprü tadilat için kapatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında hasar gören köprü tadilat için kapatıldı.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın temel açma işlemleri sırasında yolda çökme meydana geldi.
Çevrede yapılan incelemelerde Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki köprüde hasar tespit edildi.
Köprüde başlatılan tadilat nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA