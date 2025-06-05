Mut'ta bayramlaşma programları düzenlendi

Mut'ta bayramlaşma programları düzenlendi
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Mersin'in Mut ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Mersin'in Mut ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Kaymakam Vekili İsa Uğur ve Belediye Başkanı Murat Orhan, şehitliği ziyaret etti, dua okudu.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Uğur, Kaymakamlıkta düzenlenen törende de ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar bayramlaştı.

Mut Belediyesince Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen programda da Belediye Başkanı Murat Orhan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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