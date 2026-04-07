Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, basın mensuplarıyla buluştu
Kaymakam Çelikkol, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ve basının önemi hakkında bilgi verdi.
Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çelikkol, programı kapsamında Mut Basın Mensupları Derneğini ziyaret etti.
Dernek başkanı Ayşe Uğur ve basın mensuplarıyla görüşen Çelikkol, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.
Çelikkol, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, basın mensuplarının çalışmalarına desteklerinin süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Ahmet Güler