Mustafakemalpaşa'da Et Üretim Çiftliğinde Yangın Çıktı

Mustafakemalpaşa'da Et Üretim Çiftliğinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir et üretim çiftliğinde çıkan yangında 3 büyük baş hayvan boğularak öldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ve çiftlikte hasara yol açtı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et üretim çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Fevzidede Mahallesi Ayazma mevkisinde 10 dönüm üzerine kurulu et üretim çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çiftlikteki saman balyalarının da alev aldığı yangında, hayvanları kurtarma çalışmaları sırasında çiftliğin yanından geçen kanala düşen 3 büyük baş hayvan boğularak öldü.

Kısa sürede söndürülen yangın, çiftlikte hasara yol açtı.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel
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