Mustafa Yeneroğlu'ndan Raşid Gannuşi İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Güncelleme:
Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tunuslu düşünür Raşid Gannuşi'nin siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, uluslararası toplumu Gannuşi'nin serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tunuslu düşünür ve Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Yeneroğlu, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak hazırladığı çağrıya ilişkin mektuplarını; başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Almanya Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner'e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos'a, Avrupa Komisyonu Başkanı Dr. Ursula von der Leyen'e, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Dr. Agnès Callamard'a, Türkiye, Almanya ve Fransa Af Örgütü bürolarına ilettiğini bildirdi.

"Gannuşi, tamamen siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulmaktadır"

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İslam dünyasının en saygın düşünürlerinden, Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, ömrünü demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti mücadelesine adamış bir siyaset ve fikir insanıdır. Gannuşi, tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği demokratik bir Tunus'un inşası için hayatı boyunca uzlaşı, diyalog ve barışçıl siyaset çizgisinden ayrılmamıştır.

Otuz yıldan fazla bir süreyi sürgünde geçirdikten sonra ülkesine dönerek demokratik bir Anayasa'nın hazırlanmasında öncü rol üstlenmiş; inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmuş; İslam dünyasında özgürlükçü demokrasiyi savunan en tutarlı seslerden biri olmuştur. Buna rağmen, yıllardır hiçbir somut delil olmaksızın, tamamen siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulmaktadır. Bugün 84 yaşındaki Gannuşi, ağır koşullar altında süresiz açlık grevine başlamış durumdadır."

"Uluslararası toplum sessiz kalmamalı"

Yeneroğlu, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırarak şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), OECD ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar, bu açık ve sistematik zulüm karşısında sessiz kalmamalıdır. Tunus'ta 2021'den bu yana süregelen otoriter gidişat, yalnızca Tunus halkının değil, bütün bölgenin demokratik geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Raşid Gannuşi'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması, bir insanlık, adalet ve vicdan çağrısıdır. Uluslararası toplum, demokrasiyi ve insan haklarını savunma konusunda tutarlı davranmalı ve bu çağrıya kayıtsız kalmamalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
