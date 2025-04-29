Mustafa Yeneroğlu: İnsani Kriz ve Türk Limanlarının Kullanımı Kabul Edilemez

(ANKARA)- Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; İsrail'in Gazze'de durdurulmaması halinde sıranın Batı Şeria'ya geleceğini, Filistinlilerin Filistin'den sürülmesi ve bölgenin tamamen ilhakıyla sonuçlanacak adımların bölgesel güvenlik açısından ciddi tehditleri ve savaş risklerini beraberinde getireceğini belirterek "Filistin'deki soykırımı bir yandan kınarken, diğer yandan Türk limanlarının İsrail'le ticarette kullandırılması kabul edilemez" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gazze'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin tutumu ve İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında Türk limanlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

7 Ekim 2023'ten beri süren katliamın soykırıma dönüştüğünü ve uluslararası toplumun bunu engellemek için gerekli adımları atmadığını savunan Yeneroğlu, 50 bini aşan ölüm ve 114 bini aşkın yaralının büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu, adeta canlı yayınlanan katliamı durduramamanın utanç verici ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Yeneroğlu ayrıca, İsrail'in Gazze'de durdurulmaması halinde sıranın Batı Şeria'ya geleceğini, Filistinlilerin Filistin'den sürülmesi ve bölgenin tamamen ilhakıyla sonuçlanacak adımların, bölgesel güvenlik açısından ciddi tehditleri ve savaş risklerini beraberinde getireceğini söyledi.

Yeneroğlu, dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden MAERSK'in, soykırıma destek veren ABD ve Batı ülkelerinden silah ve mühimmatı İsrail limanlarına taşıdığını, nisan ayının son günlerinde Akdeniz ülkelerinin limanlarında seyir halinde olan bir MAERSK gemisinin Fas'ta protestolar nedeniyle limana yaklaştırılmadığını söyledi.

"Limanları kullandırmanın utancı, Türk makamlarının omuzlarında"

MAERSK'in Gazze'deki katliamda kullanılan F-35 savaş uçakları parçalarını taşıyan geminin Fas'ın ardından Mersin Limanı'na doğru hareket ettiğini ancak kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle bu sabah saatlerinde limana yanaşamadığını, limanları kullandırmanın utancının Türk makamlarının omzunda olduğunu kaydetti.

MAERSK gemisinin Mersin Limanı'na yanaşmamasının sorunu çözmediğini belirten Yeneroğlu, başta İsrail devletine yakın ZIM şirketi vasıtasıyla olmak üzere İsrail'e çelik ve savaş suçları için kullanılan diğer malzemelerin tedarik edilmesinin tamamen önlenmesi gerektiğini ancak açık kaynaklara da yansıyan gemi trafiği raporlarının Türk limanlarından sevkiyatın ilerleyen günlerde de süreceğini gösterdiğini, hülle yoluyla yapılan ticaretin de milletin aklıyla alay etmek olduğunu ve buna bir an önce son verilmesi gerektiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçen günlerde Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya da değinen Yeneroğlu, bu tür adımlar ve girişimlerin şüphesiz önemli olduğunu ama pratikte de karşılık bulması, örneğin halihazırda Türk mahkemelerinde yargılaması devam eden 90'ın üzerindeki Filistin gönüllüsü hakkındaki davaların düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Filistin davasına verdiği destek nedeniyle bir ayı aşkın süredir ABD'de gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün durumuna da değinen Yeneroğlu, rutin konsolosluk hizmeti ve bürokratik süreç takibinin Öztürk'ün serbest bırakılmasına yetmediğini, üst düzeyde bu konu takip edilirse ancak sonuç alınabileceğini kaydetti.