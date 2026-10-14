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Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu, müdahalenin halkın haber alma hakkını elinden aldığını ve sessiz kalanların ileride kendilerini savunacak kimse bulamayacağını ifade etti.

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, müdahalenin halkın haber alma hakkını elinden aldığını ve sessiz kalanların da ileride kendilerini savunacak kimseyi bulamayacağını ifade etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kayyım bu ülkede bir yönetim tekniğine dönüştü. Seçimle kazanılamayanı yargı eliyle almak, eleştireni susturmak, geri kalanı korkutmak. Bugün Halk TV'nin izleyicisi olsun olmasın, haber alma hakkı elinden alınan bu milletin tamamıdır. Buna sessiz kalan, sırası geldiğinde kendisi için konuşacak kimse bulamayacak."

Kaynak: ANKA
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